De Belgische microbioloog en speciaal adviseur van de Europese Commissie Peter Piot heeft woensdag gewaarschuwd voor een te snelle versoepeling van maatregelen na de huidige coronagolf. 'Eén van de belangrijkste lessen die we uit de zomer hebben geleerd, is dat we, indien we te snel loslaten, naar een derde golf gaan, met misschien nog meer doden.'

Volgens Piot is duidelijk geworden dat de coronamaatregelen in Europa de voorbije zomer te snel en te veel versoepeld zijn. Ook was de Belg naar eigen zeggen 'te optimistisch' over de mate waarin mensen zich zouden houden aan de voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van maskers en het houden van afstand. 'We betalen nu een hoge prijs', stelt Piot vast. Er zijn opnieuw meer dan één miljoen Europeanen besmet geraakt en de dodentol stijgt navenant. Hoewel het sterfterisico sinds de lente is gehalveerd, eist het virus momenteel alweer een duizendtal mensenlevens per dag in Europa.

'De toestand is ernstig, en dreigt nog erger te worden indien we niet dringend en drastisch ingrijpen', waarschuwde Piot, die woensdag samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nieuwe voorstellen voor meer Europese coördinatie in de strijd tegen het virus lanceerde. Vele lidstaten grijpen intussen opnieuw naar verstrekkende beperkende maatregelen om de verspreiding de kop in te drukken.

Voor Piot is het te vroeg om te zeggen of die tegen de eindejaarsfeesten wat versoepeld zouden kunnen worden. Maar 'één van de belangrijkste lessen die we uit de zomer hebben geleerd, is dat we, indien we te snel loslaten, naar een derde golf gaan, met misschien nog meer doden', waarschuwt hij.

Voor von der Leyen is alvast duidelijk dat kerstdag in 2020 'een andere kerstdag dan anders' zal zijn. Piot breekt een lans voor 'een kerst van solidariteit'. De Belgische topwetenschapper erkent het probleem van 'coronamoeheid', maar net als vele andere wetenschappers wijst hij erop dat het gedrag van mensen van doorslaggevend belang is in de strijd tegen het virus. Piot merkt onder meer op dat nog te weinig mensen een masker dragen. In Europa draagt gemiddeld zo'n 60 procent van de bevolking een masker, maar dat heeft nog te weinig impact. 'We moeten naar 95 procent gaan, zoals in Singapore bijvoorbeeld. Dat zou honderdduizenden mensenlevens kunnen redden'. (Belga)