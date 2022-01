De vaccinatiepas treedt vandaagin werking in Frankrijk. Wie ouder is dan 16 jaar en aan een evenement wil deelnemen, op café of op restaurant wil gaan of het openbaar vervoer wil nemen, zal moeten kunnen bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Een negatieve test volstaat alleen nog voor wie een dokter of een ziekenhuis bezoekt. 'De vaccinatiepas verandert de situatie en maakt het mogelijk de normale activiteiten te hervatten', zei Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse minister van KMO's en Toerisme, zondag aan radiozender Europe 1. De regering heeft voor februari ook versoepelingen aangekondigd. Vanaf 2 februari vervalt de mondmaskerplicht buitenshuis en het verplicht telewerk, vanaf 16 februari gaan de nachtclubs weer open en mag er opnieuw aan de toog gedronken worden in de cafés. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen geen vaccinatiepas zullen krijgen, omdat ook wie de afgelopen maanden covid had, een pas krijgt. Zaterdag protesteerden in Frankrijk volgens het ministerie van Binnnenlandse Zaken nog ongeveer 40.000 mensen tegen de vaccinatiepas.