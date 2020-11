Er lagen op 4 november 7.405 coronapatiënten in het ziekenhuis, een lichte daling ten opzichte van de dag ervoor toen het ging om 7.487 ingenomen bedden. Dat blijkt donderdag uit de meest recente gegevens van Sciensano. Het aantal covid-19-patiënten op intensieve zorgen nam wel toe, van 1.353 op 3 november naar 1.412 op 4 november.

Als gevolg van een vertraging bij de rapportage van gegevens is het mogelijk dat er later kleine correcties worden uitgevoerd en de cijfers voor woensdag nog worden bijgesteld. In vergelijking met de week voordien werd er wel een stijging met 25 procent opgetekend van het aantal ingenomen ziekenhuisbedden (van 5.924 op woensdag 28 oktober naar 7.405 bedden op 4 november) en steeg ook het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen met 42 procent (van 993 naar 1.412).

Over de jongste zeven dagen - van 29 oktober tot 4 november - werden dagelijks gemiddeld bijna 679,9 mensen in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Dat is 15 procent meer dan de week voordien. Van 26 oktober tot 1 november kwamen er dagelijks zo'n 14.092 bevestigde besmettingen bij, een daling met 6 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Daarmee testten in ons land nu al 468.213 mensen positief. De positiviteitsratio bedraagt gemiddeld 28,5 procent, maar ging de jongste dagen wel in dalende lijn. Het reproductiegetal voor België, gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames, bedraagt 1,095. Ook hier is sprake van een daling.

Het aantal sterfgevallen steeg van 26 oktober tot 1 november naar 146,7 overlijdens per dag, een toename met 107 procent tegenover de vorige periode van zeven dagen, met toen gemiddeld 71 overlijdens per dag. Dat maakt dat intussen 12.331 personen aan het virus zijn bezweken. Het gaat om 5.799 sterfgevallen (47 pct) in Vlaanderen, 4.632 (38 pct) in Wallonië, en 1.900 (15 pct) in Brussel. (Belga)