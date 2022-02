CD&V wil jongeren die dat willen de kans geven om een boosterprik te halen. Daarmee reageert de partij op de verhalen van jongeren die de grens oversteken voor een derde prik.

De interministeriële conferentie Gezondheid nam woensdag geen beslissing over de boosterprik voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De bevoegde ministers hebben tegen vrijdag een advies gevraagd aan de Commissie Patiëntenrechten.

Jongeren die vroeg werden gevaccineerd dreigen hun reis in het water te zien vallen. De krokusvakantie start eind februari en in sommige landen is de boosterprik verplicht als het laatste vaccin meer dan zes maanden eerder werd gezet. Verschillende jongeren laten zich daarom bewust besmetten of gaan naar het buitenland voor een boosterprik.

'Dat jongeren de grens overgaan voor een derde prik of zich bewust proberen te laten besmetten op 'besmettingsfeestjes' omdat er maar geen beslissing wordt genomen door EMA terwijl Europese landen wel een CST vragen, is pure kafka', zeggen Vlaams Parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers donderdag. 'Bovendien gelden er zelfs verschillende regels binnen onze landsgrenzen. Voor tieners in de Duitstalige gemeenschap in België is een booster wel al toegestaan, mits toestemming van de huisarts. Laat ook jongeren in Vlaanderen die zich op vrijwillige basis willen laten vaccineren, toe zich te laten vaccineren.'

Toestemming van de huisarts willen ze daarbij niet afdwingen, omdat die nu al tot over hun oren in het werk zitten. 'Voor ons moet de prik mogelijk zijn op vraag van de goed geïnformeerde jongere zelf. Goed geïnformeerd, dit wil zeggen ook geïnformeerd over het feit dat het gaat over off label-gebruik.' (Belga)