Paus Franciscus heeft zaterdag het startsein gegeven voor een wereldwijde gebedsmarathon voor het einde van de coronapandemie die de hele maand mei gaat duren. Daarbij komt ook het Belgische Banneux in beeld.

Gelovigen uit de hele wereld kunnen elke dag deelnemen aan rozenkransgebeden in verschillende Mariaheiligdommen over de hele wereld. Die rozenkrans wordt elke dag 18.00 uur vanuit een ander bekend bedevaartsoord uitgezonden via de verschillende media van het Vaticaan.

Het gebed zal onder meer live te volgen zijn vanuit Lourdes in Frankrijk, Czestochova in Polen, Fátima in Portugal, Guadelupe in Mexico, Altötting in Beieren, Aparecida in Brazilië, Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, Nagasaki in Japan, Harissa in Libanon en op 11 mei in het Belgische bedevaartsoord Banneux. Ook de andere bedevaartplaatsen en katholieke radiozenders zoals Radio Maria steunen nog de hele maand het gebed voor het einde van de pandemie.

Elke dag wordt er gebeden voor een andere intentie, onder meer voor coronapatiënten, gezondheidswerkers, daklozen en mensen in armoede, aldus KerkNet. De Argentijnse leider van de katholieke kerk hield zaterdagavond in een kapel van de Sint-Pietersbasiliek de eerste rozenkrans-gebedsdienst, in gezelschap van ruim 150 gelovigen. Op 31 mei zal Franciscus de manifestatie afsluiten aan de Mariagrot in de tuinen van het Vaticaan. (Belga)