Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vraagt de politiek standvastigheid aan de dag te leggen bij het nemen van maatregelen tegen de coronapandemie. Na twee Overlegcomités in even veel weken vroeg Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag om een nieuwe bijeenkomst die tot 15 december recreatieve binnenactiviteiten moet verbieden om de zorgsector te verlichten. 'Ik zeg niet dat een Overlegcomité nu onmogelijk is, maar er zijn ook andere tools', zei Lachaert in De Ochtend (Radio 1).

'Nu aankondigen dat één sector moet sluiten, zonder overleg, dan krijg je heel kwade reacties', vatte Lachaert de onvrede van de cultuursector over de vraag van Jambon samen. 'Ik vond het nu ook niet de beste 'sortie' van Jan Jambon om op deze manier maatregelen te vragen.' 'Ik begrijp het wat betreft grote evenementen, maar moeten we nu ook kleinere evenementen gaan afschieten? Ik betwijfel dat. Laat ons een bepaalde standvastigheid houden, we kunnen niet om de drie dagen een Overlegcomité gaan houden.'

Volgens Lachaert is er nood aan politieke standvastigheid. 'Dit virus is heel onvoorspelbaar en we moeten bijsturen waar nodig. Ik zie nu besmettingscijfers dalen door de maatregelen die genomen zijn, maar bij de jongeren stijgen ze wel nog door. Voor evenementen waar duizenden jongeren aanwezig zijn, moeten er misschien bijsturingen komen. Is er dan een Overlegcomité nodig? Misschien, maar ook de burgemeesters hebben tools. Zij kunnen in overleg gaan met de organisator en eventueel een evenement verbieden. Voor de coördinatie kan men dan zien of er een Overlegcomité nodig is.'

Of er al dan niet een nieuw Overlegcomité komt, is een beslissing die premier Alexander De Croo toekomt. Hij heeft woensdag een advies gevraagd aan het coronacommissariaat en de expertengroep GEMS. Dat wordt vandaag/donderdag verwacht. 'Op basis daarvan zal dan gekeken worden wat nodig is', luidt het in regeringskringen. Er wordt 'systematisch en onderbouwd' gewerkt. Lachaert wil niet vooruitlopen op het advies.

Over de scholen zei hij dat een algemene sluiting 'het laatste is wat je wil doen', maar dat er niet kan worden ontkend dat daar nu 'een enorme explosie van besmettingen plaatsvindt, die naar de ouders gaat'. 'Nu moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen. We hebben een actieplan nodig voor de gesatureerde ziekenhuizen. Maatregelen voor grote evenementen nemen, kan, maar dan wel wetenschappelijk onderbouwd. Ze kunnen niet zomaar worden gelanceerd in de pers', aldus nog Lachaert. (Belga)