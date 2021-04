Op één dag werden wereldwijd bijna 900.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat recordaantal is vooral te wijten aan de uitbraak in India. Meer dan een derde van de extra besmettingen die in 24 uur wereldwijd werden geregistreerd, ongeveer 340.000, deden zich voor op Indiaas grondgebied. Dat blijkt uit een telling die het Franse persagentschap AFP zaterdag heeft uitgevoerd.

In drie dagen tijd zijn in het land met 1,3 miljard inwoners bijna een miljoen nieuwe gevallen gemeld. Dat brengt het totale aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie op 16,5 miljoen en het aantal sterfgevallen in India op bijna 190.000. Het land wordt zo tweede in de rangschikking van de landen die het zwaarst getroffen zijn door covid-19, na de Verenigde Staten. Experts denken dat het aantal in werkelijkheid nog hoger kan liggen.

De uitbraak die deze week in Azië is geregistreerd, is voornamelijk het gevolg van de situatie in India, maar ook in Nepal is de epidemie razendsnel uit de hand aan het lopen (+242 procent), met 1.400 nieuwe gevallen per dag. Met nog drie maanden te gaan tot de Olympische Spelen is ook de situatie in Japan zorgwekkend: in Tokio en drie andere provincies (Kyoto, Osaka en Hyogo) wordt vanaf zondag tot ten minste 11 mei de noodtoestand afgekondigd.

Intussen is de kaap van één miljard - ten minste 1.002.938.540 - prikjes van een covid-vaccin overschreden. Die werden toegediend in 207 landen of gebieden. De mijlpaal werd zaterdagavond laat bereikt, volgens een telling van AFP uit officiële bronnen. (Belga)