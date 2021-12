Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft woensdagavond tevreden gereageerd op de uitkomst van het Overlegcomité over de coronacrisis. 'We zijn tevreden dat de scholen vanaf 10 januari 100 procent contactonderwijs kunnen organiseren. Dat is cruciaal voor ál onze kinderen en jongeren - zeker voor de meest kwetsbaren', stelt Weyts.

Met onder meer een verbod op binnenactiviteiten besloot het Overlegcomité woensdag een aantal doortastende maatregelen te nemen om de verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus in te perken. Eén van de doelstellingen van die aanpak is ervoor zorgen dat de scholen na de kerstvakantie het contactonderwijs kunnen hernemen.

'Nu en in de komende jaren moeten we de schoolgaande jongeren voorop zetten. We zijn niet altijd gevolgd in dat pleidooi, maar we zijn dankbaar dat dit nu wel het geval is', reageert Weyts.

De minister vindt het wel 'spijtig' dat sneeuwklassen en bosklassen nu niet mogelijk zijn. 'Maar ook gelet op de strenge beperkingen die gelden in binnen- en buitenland is het beter om deze uit te stellen, in de hoop dat meerdaagse schooluitstappen later kunnen met meer vrijheid en meer pret'. (Belga)