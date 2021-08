In de strijd tegen misinformatie over de coronapandemie en de vaccinatiecampagne, slaat het Witte Huis de handen in elkaar met meer dan 50 Twitch-streamers, Tiktokkers, YouTubers en de achttienjarige popster Olivia Rodrigo: zij moeten hun - voornamelijk jonge - digitale doelpubliek ervan overtuigen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Verschillende staten en lokale overheden hebben gelijkaardige campagnes op poten gezet. Dat schrijft The New York Times zondag.

Het gaat onder meer om de Tiktokkers Ellie Zeiler en Christina Najjar, online gekend als Tinx. Beide vrouwen postten al video's waarin ze met dokter Anthony Fauci, de medische raadgever van het Witte Huis, informeel kletsen over beweringen over coronavaccins, die ze online zagen voorbijkomen. Sommige staten, zoals Colorado, werken samen met marketingbureaus en zullen zogenaamde micro influencers (met 5.000 tot 100.000 volgers) tot 1.000 dollar per maand betalen om coronavaccins te promoten bij hun achterban. Zij tonen op hun beurt hun geprikte arm en leggen uit hun volgers waarom ze zich lieten vaccineren.

Volgens het betrokken marketingbureau in Colorado is dat een slimme zet, omdat lokale micro influencers een meer authentieke indruk maken dan nationale bekendheden.

Op sociale media woedt de storm aan misinformatie zo heftig, dat sommige zogenaamde 'content creators' besluiten om zich niet uit te spreken over het coronavirus en de coronavaccins, uit angst om door fulminerende antivaxxers aangepakt te worden en in de hoop om backlash te vermijden, schrijft The New York Times. Bij hun doelpubliek is de vaccinatiegraad echter het laagst. Maar liefst 58 procent van de twaalf- tot achttienjarigen in de Verenigde Staten moet nog een eerste coronaprik krijgen, schrijft de krant.

Volgens cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention zijn in de Verenigde Staten 164.757.423 mensen - net niet de helft van de totale bevolking - volledig gevaccineerd. Van de achttienplussers is 60,5 procent volledig gevaccineerd, van de twaalfplussers is dat 58,1 procent. (Belga)