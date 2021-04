Zwitserland wil 300 miljoen frank (272 miljoen euro) vrijmaken om ontwikkelingslanden te helpen bij het bestrijden van de coronapandemie. Het geld zou worden verdeeld via de internationale ACT-Accelerator (Access to covid-19 Tools Accelerator). Dat maakte de regering woensdag bekend.

De ACT-Accelerator werd in april vorig jaar opgericht door de G20 en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Doel is om wereldwijd de krachten te bundelen om de coronapandemie te bestrijden door vaccins, medicijnen en tests te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Een derde van het Zwiterse geld is bedoeld voor de vaccinalliantie GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations). Die coördineert met name mee de verdeling van vaccins binnen het COVAX-initiatief van de WHO, dat als doel heeft om lage- en middeninkomenslanden een gelijke toegang tot vaccins te bieden.

Daarnaast is nog een deel van de koek bestemd voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en om de toegang tot diagnostische tests en medicijnen te verhogen. Het resterende deel van de 300 miljoen frank zou worden gebruikt om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te versterken. Daarbij zal vooral worden ingezet op het logistieke aspect, zegt de Zwitserse regering, zodat vaccins, geneesmiddelen en testmateriaal ook in afgelegen gebieden beschikbaar worden. Het Zwitserse parlement moet de financiële steun nog formeel goedkeuren. (Belga)