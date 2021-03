Op de afdelingen intensive care van de Brusselse ziekenhuizen liggen de bedden zo goed als vol in fase 1B en dus is het opnieuw alle hens aan dek. Volgens de experten wordt de piek van de derde golf eind deze week verwacht. Hier en daar is er al een stabilisatie, maar de opnames nemen nog niet af. In de Iris Ziekenhuizen spreken ze van eenzelfde situatie als bij het begin van de pandemie.

In fase 1B wordt 50 procent van de bedden op intensieve zorg voorbehouden voor COVID-gevallen. In de Iris Ziekenhuizen worden momenteel 45 bedden op intensive care ingenomen door coronapatiënten, wat gelijk staat aan 54 procent van de capaciteit. Daarnaast worden nog 116 COVID-patiënten verzorgd op de gewone afdelingen.

"De huidige situatie is die van een jaar geleden wat de bezetting van de bedden op intensieve betreft, de bezetting van niet-intensieve bedden is aanzienlijk lager dan in maart 2020. De ziekenhuisopnames buiten de COVID-intensive care zijn de helft van wat ze een jaar geleden waren. De impact van de Britse variant is dus niet dezelfde als die van de initiële stam begin 2020", vertelt Etienne Wery, gedelegeerd bestuur van de Iris Ziekenhuizen. Bij de Europa Ziekenhuizen is er eenzelfde signaal op te vangen en ook bij de Chirec Ziekenhuizengroep en het UZ Brussel neemt de druk op intensieve zorg nog niet af. Al hopen ze dat het nu stabiel blijft. "We hebben al sinds enkele weken een hoog aantal patiënten en we zien steeds een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. Onze capaciteit op intensieve zorg ligt vol", vertelt Jennyfer Doria Tilleux van de Europa Ziekenhuizen. In het UZ Brussel waren er in de afgelopen 24 uur acht nieuwe COVID-opnames, waardoor ze voor het eerst sinds lang opnieuw de kaap van 50 coronagevallen overschrijden. Van de 54 COVID-patiënten worden 15 verzorgd op intensive care.

"We hebben inderdaad extra ruimte moeten vrijmaken voor COVID-patiënten. Intensive care is stabiel op dit moment. Het wordt afwachten hoe de volgende dagen verlopen", verklaart Karolien De Prez, woordvoerster UZ Brussel. De cijfers van de Chirec Ziekenhuizengroep tonen een toename in het aantal gehospitaliseerde personen, maar ook een stabilisatie op intensieve zorg. Vandaag worden er 82 COVID-patiënten verzorgd, waarvan 16 op de dienst intensive care. Een week geleden waren dat er respectievelijk nog 69 en 17.