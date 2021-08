In een documentaire op de Deense openbare omroep TV2 heeft Peter Embarek, de chef van de WHO-missie die in China de oorsprong van het coronavirus probeerde te achterhalen, de theorie dat het virus uit een laboratorium is ontsnapt als "waarschijnlijk" bestempeld. Embarek haalde in de documentaire ook uit naar China.

"Een werknemer van het laboratorium die besmet is geraakt tijdens het nemen van stalen, is een van de waarschijnlijke hypotheses", verklaarde Embarek in de documentaire 'Het mysterie van het virus - de zoektocht van een Deen naar de waarheid in China'. Op 29 maart concludeerde de missie nochtans dat een incident in het Virologisch Instituut van Wuhan "hoogst onwaarschijnlijk" was.

Volgens Embarek was het echter moeilijk om die theorie met de Chinese wetenschappers te bespreken. "Tot 48 uur voor het einde van de missie hadden we nog steeds geen akkoord bereikt om de laboratoriumthese in ons rapport op te nemen", vertelde de WHO-wetenschapper. Als gevolg van deze discussies kreeg de WHO-delegatie de toestemming om twee laboratoria te bezoeken waar onderzoek werd verricht naar vleermuizen.

Tijdens die bezoeken "hebben we een presentatie gekregen en daarna konden we praten en de vragen stellen die we wilden stellen. Maar we hebben niet de kans gehad om ook maar enige documentatie te raadplegen", aldus Embarek.

De wetenschapper wees er ten slotte op dat er geen enkele vleermuis in het wild in de omgeving van Wuhan leeft en dat werknemers van het laboratorium de enige mensen zijn die waarschijnlijk in de buurt gekomen zijn van de vleermuizen die ervan worden verdacht drager te zijn van het virus dat Sars-Cov-2 heeft veroorzaakt. (Belga)