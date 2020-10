Al zeker 84 bedrijven zijn op bevel gesloten omdat ze de coronaregels niet respecteerden. Dat gebeurde in de periode van 18 maart tot eind augustus. In die periode zijn 3.223 werkgevers betrapt op corona-onveilige situaties, zoals een gebrek aan social distancing op de werkvloer. Ze komen bijna allemaal weg met een waarschuwing. Bitter weinig zaken worden doorgespeeld aan het gerecht. Dat bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers die PVDA-Kamerlid Nadia Moscufo opvroeg bij de regering.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid deed 4.700 controles ter plaatse bij werkgevers. Dat waren er meer dan duizend in de eerste periode in maart en april, ruim 2.700 in de tweede periode in mei en juni en nog ruim 900 tijdens de zomervakantie. Er zijn ook 1.630 controles op afstand uitgevoerd, waarbij telefonisch een checklist wordt overlopen. Maar het gros van die controles op afstand (1.501) gebeurde in maart en april, toen er een lockdown was.

Er zijn opvallende regionale verschillen. In het Brussels Gewest zijn slechts 198 werkgevers betrapt, maar er gebeurden maar 66 controles op afstand en 266 controles ter plaatse. Terwijl in de provincie Antwerpen liefst 671 werkgevers zijn betrapt, nadat er 112 controles op afstand en 763 ter plaatse waren gebeurd. In Oost-Vlaanderen waren er zelfs 328 controles op afstand en 1.198 ter plaatse, met 1.064 werkplaatsen die niet in orde bleken te zijn. Terwijl er in de provincie Luik tot eind augustus slechts 125 controles op afstand en 208 ter plaatse gebeurden. Daar zijn dan ook maar 122 werkgevers betrapt. (Belga)