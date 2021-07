Huisartsenvereniging Domus Medica roept het Overlegcomité op om de nodige maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. 'Laten we kijken naar de situatie zoals ze vandaag is en maatregelen nemen, zodat we morgen niet wakker worden in onze ergste nachtmerrie', zegt voorzitter Roel Van Giel maandag in een persbericht.

Nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen tot meer dan duizend per dag, is het belangrijk om in te grijpen, klinkt het. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft, zal de druk op de huisartsgeneeskunde en bij uitbreiding de eerste lijn zeer groot worden.

'Verschillende huisartsen en test- en triagecentra signaleren Domus Medica vandaag al een toegenomen aantal patiënten met symptomen. En jammer genoeg zijn we vaak een heel betrouwbare kanarie in de kolenmijn gebleken', zegt Van Giel.

Het is volgens de huisartsenverenging echter niet nodig om alle versoepelingen terug te draaien. 'De evolutie van de epidemie laat toe dat er bepaalde versoepelingen mogelijk zijn. Alleen moeten we ons daaraan houden en ze controleren', staat er in een mededeling. 'Er zijn dus veel strengere controles nodig op terugkerende reizigers, maar men dient ook dringend te controleren of de afstandsregels gerespecteerd worden, in bijvoorbeeld de horeca.'

Bepaalde aangekondigde versoepelingen zullen wel teruggedraaid moeten worden, meent Domus Medica. Daar is 'politieke moed voor nodig'. Concreet haalt de vereniging de massa-events aan die vanaf half augustus zullen plaatsvinden. 'In deze fase van de epidemie is dit jammer genoeg niet mogelijk en de mensen begrijpen dat ook', klinkt het.

'Het is nu aan de politiek om de moed te hebben om hun vergissing tijdig recht te zetten. We moeten te allen prijze vermijden dat we versoepelingen moeten terugdraaien eenmaal dat ze zijn ingevoerd, zoals dat nu in onze buurlanden gebeurt. Deze jojo-bewegingen zijn mentaal pas echt slopend.' (Belga)