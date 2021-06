Krijgen we volgende jaar een derde dosis van het coronavaccin? Het is een vraag waarover nog geen duidelijkheid is. Wel zeker lijkt dat in de Europese contracten die onderhandeld en mogelijk verlengd worden er een verplichting komt dat de nieuwe vaccins aangepast zijn aan de varianten. Dat maakt professor Dirk Ramaekers bekend op de wekelijkse persmeeting van de taskforce.

'We kunnen er duidelijk over zijn: er is geen duidelijkheid over de derde prik', opent Ramaekers. Net zoals andere Europese landen is België zich aan het voorbereiden op een derde prik. Want er zijn indicaties dat die er komt. Ofwel voor specifieke kwetsbare doelgroepen, ofwel voor iedereen. In het najaar verwachten de leden van de taskforce meer duidelijkheid hierover. Qua voorraden mag het geen probleem zijn, want vanaf september worden er van alle vaccins nog grote aantallen geleverd. Professor Pierre Van Damme legt wel uit dat er een bepaalde nuance nodig is bij de vraag over de derde dosis.

'We moeten duidelijk onderscheid maken tussen wat bedoeld wordt met een derde dosis. Is het eenzelfde vaccin als nu is samengesteld? Of een derde dosis in een samenstelling op maat van de varianten?', aldus Van Damme.

Ramaekers pikt daarop in: 'De contracten die Europees onderhandeld worden of verlengd worden, zullen verplicht aanpassingen aan de variant bevatten. Vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar moeten in principe alle vaccins die voor een derde dosis bedoeld worden, aangepast zijn aan de varianten. Het ziet er ook naar uit dat de firma's daartoe in staat zijn.' (Belga)