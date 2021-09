De huidige coronacijfers (zie lager in deze liveblog) zijn beter dan wat de modellen hadden voorspeld in augustus. 'Dat is een goede zaak, maar de modellen geven nog steeds aan dat een vierde golf mogelijk is in de herfst of de vroege winter', waarschuwde Steven Van Gucht vrijdag op de wekelijkse persconferentie van het gezondheidsinstituut Sciensano.

'Er is een groot verschil tussen de regio's', onderstreepte Van Gucht. 'In Vlaanderen is er een lichte stijging van de besmettingen, terwijl er in Brussel een licht dalende trend wordt vastgesteld. Die kan vermoedelijk verklaard worden door een daling van het aantal terugkerende reizigers en de strengere maatregelen. In Wallonië neemt het aantal besmettingen nog steeds toe, vooral in de provincie Luik.'

De meeste besmettingen worden vastgesteld bij kinderen en tieners, maar naar aanleiding van de start van het nieuwe academiejaar wordt er ook een toename bij de jongvolwassen voorspeld.

Deze cijfers zijn iets beter dan wat de oorspronkelijke modellen in augustus aangaven, beklemtoonde Van Gucht. 'Maar de modellen geven nog steeds aan dat een vierde golf mogelijk is in de herfst of vroege winter.'

Daarom riep de viroloog andermaal op om het risicogedrag te verminderen. 'Een daling van het risicogedrag met twintig procent, kan de belasting in de ziekenhuizen halveren', aldus Van Gucht. Dat kan onder meer door het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, een goede ventilatie, een vlotte medewerking aan de contacttracing en het respecteren van de quarantainemaatregelen. 'Elke transmissieketting die we kunnen doorbreken, draagt bij tot een vermindering van het aantal risicocontacten', besloot Van Gucht. (Belga)