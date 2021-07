Vanaf dinsdag zullen Spanje en Nederland toegevoegd worden op de hoogrisicolijst van Duitsland. Dat meldt het Robert Koch-instituut (RKI), dat verwijst naar de stijging van de besmettingscijfers met het coronavirus in de landen.

Niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied in quarantaine. Ze worden geacht na aankomst direct naar hun verblijfplaats te gaan. Daar moeten ze zich 10 dagen isoleren als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. De quarantaineperiode kan met een nieuwe coronatest ook na 5 dagen worden beëindigd. Ook moeten reizigers straks voor ze de grens oversteken al beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een onlineformulier doorgeven aan de Duitse autoriteiten.

In Spanje is het aantal nieuwe gevallen sinds eind juni snel gestegen en het behoort nu tot de landen met de slechtste cijfers van Europa. Op een maand tijd werden er ongeveer 475.000 nieuwe besmettingen geteld, en de cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen steeg van 42 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in juni tot 333 nu.

Ook in Nederland zijn de aantallen omhoog geschoten: sinds begin juli is het aantal nieuwe besmettingen in één week met 500 procent gestegen. Op dinsdag was er een piek van de zevendaagse incidentie, met 415 op 100.000 inwoners. De Nederlandse regering trok twee weken geleden aan de noodrem. Zo sloot ze onder meer nachtclubs en verbood ze festivals. Ondertussen is het aantal besmettingen weer beginnen dalen.

