De concert- en nightlifesector wil dat de coronabarometer op 12 februari naar code oranje schakelt. Dat zou namelijk betekenen dat de sector dan opnieuw voor een staand publiek de deuren mag openen. 'We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim', klinkt het maandag in een persbericht dat ondertekend werd door meer dan 100 organisaties, waaronder Ancienne Belgique, Sportpaleis Group en Vooruit.

Sinds 28 januari is de coronabarometer in voege. Sindsdien bevindt ons land zich in code rood, wat onder meer betekent dat de nachtclubs en concertzalen voor een staand publiek gesloten zijn. Enkel een zittend publiek is toegelaten. 'Dat is voor de meeste concertzalen en clubs niet enkel een verlieslatend model, het gaat ook voorbij aan de ziel van wat we doen', klinkt het. Ook van de beloofde steunmaatregelen is volgens de sector niets te zien.

Daarom pleiten de zalen en clubs ervoor om op 12 februari over te schakelen naar code oranje. Daarbij zouden ze dan een zaalcapaciteit mogen hebben die zich ergens tussen 60 en 90 procent bevindt. De sector onderstreept dat elke week telt, want 'in andere belangrijke concertlanden (Frankrijk, Ierland, Engeland, Schotland, Denemarken, ...) kunnen shows nu al zonder noemenswaardige beperkingen plaatsvinden. De muziek- en nightlifesector bestaat bij uitstek in een internationale context en het gevaar bestaat dat artiesten België gewoon zullen overslaan'.

'Onze sectoren zijn belangrijke werkgevers en we kunnen niet langer lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen na bijna twee jaar de broeksriem aanhalen écht voorbij het laatste gaatje zijn', besluit de sector. (Belga)