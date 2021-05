De Franse farmaceutische groep Sanofi en het Britse GSK starten met de derde klinische fase van hun belangrijkste kandidaat-coronavaccin. De bedrijven verwachten het vaccin eind dit jaar te kunnen lanceren, nadat het project maanden vertraging opliep.

'Sanofi en GSK starten een internationale fase 3-studie om de effectiviteit van hun kandidaat-vaccin tegen covid-19 te beoordelen', aldus de Franse farmareus in een persbericht. Voor de derde fase van de studie rekenen de bedrijven wereldwijd op zowat 35.000 vrijwilligers, voornamelijk in de VS, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Of er ook in ons land mensen gezocht worden, is nog niet duidelijk.

Als de resultaten van de testfase positief zijn, rekent Sanofi erop dat het vaccin in het vierde kwartaal van 2021 wordt goedgekeurd. Sanofi en GSK onderzoeken verder ook of hun kandidaat-vaccin dienst kan doen als 'booster', een zogenaamde derde prik nadat mensen een ander vaccin kregen toegediend. Ook wordt onderzocht of de entstof effectief is tegen de meeste voorkomende varianten van het virus.

Tien dagen geleden kondigden de bedrijven aan dat fase 2 van de studie, bij zowat 722 vrijwilligers in de VS en Honduras, goede resultaten had opgeleverd bij alle leeftijdsgroepen. Zelfs na een enkele dosis was er al een hoge immuunrespons. Na een tweede dosis ontwikkelde 95 tot 100 procent van de deelnemers antistoffen. Er werden ook geen bijzondere bijwerkingen gemeld.

De samenwerking tussen Sanofi en GSK werd in april 2020 al aangekondigd, maar het proces liep al verschillende maanden vertraging op. Sanofi draagt bij aan het vaccin met zijn S-protein covid-19 antigen, gebaseerd op recombinant DNA-technologie. Deze technologie heeft een exacte genetische match tot stand gebracht met eiwitten die zich op het oppervlak van het virus bevinden. GSK zal met zijn pandemische adjuvant-technologie bijdragen aan de samenwerking. Het gebruik van een adjuvant kan van bijzonder belang zijn in een pandemie, omdat het de hoeveelheid vaccinproteïne die nodig is per dosis kan verminderen.(Belga)