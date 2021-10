De coronacijfers blijven relatief stabiel, en dat is - voor deze periode - goed nieuws. Met die woorden stak viroloog Steven Van Gucht van wal op het wekelijks persmoment van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

'De voorlopig stabiele trend is een positief teken, gezien de start van het academiejaar, het natte en koude weer en het feit dat er een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd,' klinkt het. 'We bevinden ons momenteel in stabiel vaarwater door de vaccinatie en omdat mensen nog steeds de nodige voorzichtigheid in acht nemen.'

Van Gucht waarschuwde wel dat het belangrijk is om voldoende te blijven testen. Het aantal dagelijkse testen is de laatste weken gezakt van 48.000 naar ongeveer 45.000 per dag. 'Tegelijk zien we dat het percentage positieve testen stijgt van 4,5 naar 4,7 procent. We vermoeden dat mensen minder geneigd zijn om zich te laten testen en dat huisartsen minder laten testen bij milde klachten. Veel testen en makkelijke toegang ertoe blijft in deze fase van de pandemie de hoeksteen in de strijd tegen het virus.'

De viroloog wees verder op de positieve trend in Brussel en Wallonië, waar het aantal besmettingen met respectievelijk 10 en 9 procent afneemt. 'Het lijkt erop dat de strengere aanpak daar zijn vruchten afwerpt', klinkt het. Hij benadrukte wel dat er opvallend veel nieuwe besmettingen zijn in universiteitssteden, zoals Leuven en Louvain-la-Neuve. Ook in een aantal Duitstalige gemeenten en in Luxemburg zijn er heel hoge incidenties, die op dit moment niet te verklaren zijn. (Belga)