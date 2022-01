Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn in Nederland 39.536 coronagevallen geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors gestegen.

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is zaterdag opgelopen tot zo'n 122.000 meldingen over de afgelopen twaalf dagen, ongeveer 46.000 meldingen meer dan vrijdag. Vrijdag meldde het RIVM nog een nieuw dagrecord. Toen werden er (met correctie) 74.066 meldingen geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 421.030 positieve tests doorgegeven, gemiddeld 60.147 per dag. Sinds vrijdag komt dat gemiddelde voor het eerst in de coronacrisis boven de 60.000 uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld. Het RIVM kreeg in de afgelopen dag acht meldingen van sterfgevallen door corona. In de afgelopen zeven dagen zijn 61 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen periode.

Er liggen op dit ogenblik 3.821 patiënten met corona in het ziekenhuis, 34 procent of bijna 1.000 patiënten meer dan een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg liggen er nu 371 patiënten, een kleine toename met 7 patiënten (+2 procent) op een week tijd. De bezettingsgraad door COVID-19-patiënten op intensieve zorg bedraagt 19 procent voor het hele land. Ze is het grootst in Luxemburg (33 procent), Brussel (30 procent) en Vlaams-Brabant (20 procent). Bij de coronabesmettingen lijkt de groei wel te vertragen. Tussen 19 en 25 januari werden dagelijks gemiddeld 52.294 nieuwe corona-infecties vastgesteld, een stijging met 45 procent op weekbasis. De stijging is wel minder dan vrijdag, toen die 63 procent bedroeg. Viroloog Steven Van Gucht liet toen al uitschijnen dat de piek van deze vijfde golf in zicht is. Al ligt het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk nog een pak hoger. Ruim 98 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant. De incidentie - dat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - is nog altijd het hoogst in West-Vlaanderen (6.111), gevolgd door Oost-Vlaanderen (5.545), zo blijkt uit cijfers van Sciensano. Al is de jongste week de groei het grootst in de provincies Luxemburg en Namen. Dagelijks werden gemiddeld 120.000 testen afgenomen. Dinsdag werden voor het eerst zo'n 150.000 testen afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 46,3 procent, iets meer dan de 46,1 procent op vrijdag. Dagelijks overlijden nog steeds iets meer dan 25 mensen aan een COVID-19-infectie, een toename met 14 procent in vergelijking met een week eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al ruim 29.000 coronasterfgevallen te betreuren. Intussen hebben 6,5 miljoen Belgen een boosterprik van een coronavaccin gekregen.