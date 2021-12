Groot-Brittannië staat voor een 'zeer zorgwekkende situatie', met 58.000 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in een dag. Dat deelde minister van Huisvesting Michael Gove mee, na een crisisvergadering. Het gaat om het hoogste aantal sinds 9 januari.

Het aantal besmettingen met de omikronvariant 'verdubbelt elke twee of drie dagen in Engeland, en misschien zelfs sneller in Schotland', zei Gove. 'In Engeland is dertig procent van de gesignaleerde gevallen in Londen van de omikronvariant.'

De variant werd amper twee weken geleden voor het eerst in het land aangetroffen. De omikronvariant verspreidt zich zodanig snel dat zelfs iemand die twee keer gevaccineerd is, ineens weer besmet en ziek kan raken en mogelijk in het ziekenhuis moet opgenomen worden, zei Gove.

Om de omikronvariant tegen te gaan, kondigde premier Boris Johnson woensdag strengere maatregelen af. Zo keert telewerk terug vanaf maandag en is een coronapas nodig voor sommige grote bijeenkomsten in Engeland. Eerder waren al reisbeperkingen heringevoerd in het Verenigd Koninkrijk en moesten opnieuw mondmaskers gedragen worden in winkels en op het openbaar vervoer.

In Schotland zei premier Nicola Sturgeon dat strengere maatregelen nodig zijn, omdat de hoge besmettelijkheid van de omikranvariant tot een 'tsunami van besmettingen' kan leiden. Daardoor dreigen ziekenhuizen overspoeld te raken. (Belga)