De gemeente Wommelgem in de provincie Antwerpen heeft 550 leerlingen uit vier lagere scholen uitgenodigd om zich te laten testen op corona, na een opstoot in het aantal besmettingen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. Volgens burgemeester Frank Gys (N-VA) is de opkomst voor de vrijwillige test hoog. 'Ik schat dat 60 à 70 procent van de leerlingen getest zal zijn.'

De kinderen konden zich zaterdag laten testen in vrijetijdscentrum Brieleke. Ze kregen een uitnodiging via de school, maar de test was niet verplicht. Burgemeester Gys is blij dat er toch zoveel kinderen bereid waren om zich te laten testen. De resultaten worden in de loop van zondag verwacht en dan zal de gemeente bekijken of er verdere maatregelen nodig zijn.

'We willen via die test vooral zien of er kinderen zijn die geen symptomen hebben, maar toch besmettelijk zijn. Door hen in quarantaine te plaatsen, kunnen we verdere besmettingen beperken', zegt de burgemeester.

Momenteel is één basisschool gesloten tot de herfstvakantie, de andere blijven voorlopig open. Wommelgem besliste ook al om de mondmaskerplicht vanaf maandag weer in te voeren in de omgeving van scholen en de buitenschoolse kinderopvang. (Belga)