De daling van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen lijkt te vertragen. Dat blijkt uit het rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. In de provincies Antwerpen en Luik neemt het aantal besmettingen toe.

In de week van 30 april tot en met 6 mei werden elke dag gemiddeld 2.983 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd in België. Dat is nog een daling, maar slechts met 3 procent op weekbasis. Een dag eerder was dat nog een daling van 5 procent, een week eerder 16 procent. Het aantal tests steeg op weekbasis ook wel met 8 procent, tot gemiddeld ruim 50.500 per dag. De positiviteitsratio, het aandeel dat positief test, zakt zo verder tot 6,6 procent (-1 procent).

In twee provincies steeg het aantal besmettingen. In de provincie Luik werden van 30 april tot en met 6 mei elke dag gemiddeld 1.959 coronabesmettingen vastgesteld, 8 procent meer dan in de week ervoor. In de provincie Antwerpen steeg het aantal bevestigde gevallen met 2 procent tot gemiddeld 3.103 per dag. In Oost- en West-Vlaanderen was het aantal besmettingen stabiel. De sterkste daling was er in Vlaams-Brabant: -13 procent tot gemiddeld 1.452 besmettingen per dag.

De andere indicatoren dalen wel nog sterker dan de besmettingen. Het aantal overlijdens daalde in dezelfde periode met 10 procent, tot gemiddeld 36,1 overlijdens per dag. Er overleden intussen 24.551 mensen in België aan de gevolgen van het coronavirus. In de week tot en met zondag 9 mei werden er gemiddeld nog 161 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 17 procent tegenover de week ervoor.

Er liggen nu 2.175 patiënten in het ziekenhuis (-18 procent), van wie exact 700 (-15 procent) op intensieve zorg. Op een week tijd nam het aantal ingenomen bedden af met 473, waarvan 125 op intensieve zorg. De bezettingsgraad van de intensieve zorg door covid-19 bedraagt nu nog 35 procent.

In totaal 3,5 miljoen inwoners hebben inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat komt overeen met 30,7 procent van de volledige bevolking. Ruim een miljoen mensen is volledig gevaccineerd, of 9,4 procent van de volledige bevolking. (Belga)