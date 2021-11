Elf prominente artsen van verschillende Russische ziekenhuizen willen vaccintegenstanders uitnodigingen op corona-afdelingen. Dat stellen ze in een open brief die woensdag door het staatspersbureau Tass is gepubliceerd. Ze richten hun brief in de eerste plaats aan politici en mediafiguren die onlangs via de sociale media hun twijfels hebben geuit over het vaccin.

De artsen willen hen onder meer een rondleiding geven op de dienst intensieve zorgen. 'We hebben het momenteel allemaal druk en u kan wel raden waarom. Maar omdat veel mensen naar u luisteren, zullen we tijd vinden om u een rondleiding te geven. Misschien verandert u nadien van mening en zullen er minder mensen sterven', klinkt het in de brief.

'Ze zouden met eigen ogen moeten zien hoe mensen vechten voor elke ademhaling, ze zouden de verhalen moeten horen van onze patiënten die hen geloofden en niet ons', verklaart dokter Denis Prozenko, hoofdarts van een van de belangrijkste ziekenhuizen van Moskou. Al weken lang sterven er in Rusland dagelijks meer dan duizend coronapatiënten. In het land is bovendien slechts 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. (Belga)