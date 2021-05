De helft van de Belgische werknemers (49 procent) geeft aan dat ze nu thuis meer uren per week werken in vergelijking met vroeger op kantoor. De helft vindt bovendien dat ze door het telewerk productiever zijn dan op kantoor. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta en jobsite StepStone bij 3.000 werkende Belgen. Er schuilen echter ook gevaren in thuiswerk: 64 procent geeft aan een grotere werkdruk te voelen dan voor corona.

'Doordat het pendelen van en naar kantoor is weggevallen, is er voor velen ineens één à twee uur per dag "bijgekomen". De cijfers tonen dat de meeste werknemers die extra tijd invullen door achter hun computer te kruipen', zegt Hannelore Van Meldert, Managing Consultant bij Acerta Consult. 'De nadruk ligt in bedrijven door het thuiswerk meer op resultaten in plaats van aanwezigheid. Dat is een goede zaak, maar verhoogt ook de druk voor de thuiswerkers. Medewerkers doen bovendien harder hun best omdat het onzekere tijden zijn, om hun eigen job te vrijwaren en om hun werkgever extra goed te helpen.'

Bijna twee op de drie (64 procent) werkende Belgen geeft aan tijdens het thuiswerken een grotere werkdruk te ervaren dan voor corona. Voor de helft van de werknemers voelt de work-lifebalans op dit moment aan als verstoord. 'Werknemers hollen zichzelf thuis soms voorbij. Dat is een belangrijke vaststelling waar bedrijven nu al rekening mee moeten houden, maar ook zeker van zodra mensen terug deels naar kantoor mogen en kunnen gaan. Hierin speelt de leidinggevende of manager een belangrijke rol zodat er kan gewaakt worden over de prioriteiten en er principes kunnen vastgelegd worden op teamniveau hoe best wordt samengewerkt', zegt Van Meldert.

Zo kunnen eenvoudige afspraken omtrent beschikbaarheid bewegingsruimte creëren voor de medewerker om in deze nieuwe omgeving van thuiswerk of hybride werken, om te gaan met de diverse online en offline prikkels en nieuwe gewoontes te ontwikkelen die passen bij het hybride werken. (Belga)