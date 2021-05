De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag groen licht gegeven voor het coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna via een noodgoedkeuring. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Het is het vijfde vaccin dat door de WHO goedgekeurd is.

De noodgoedkeuring (EUL - Emergency Use Listing) is de voorwaarde waaronder de VN-organisatie het vaccin kan aankopen en verdelen. Ook kunnen landen die niet in staat zijn eigen wetenschappelijk onderzoek te doen, toelating geven voor de toediening van het vaccin in eigen land op grond van het voorbereidende werk van de WHO.

Het vaccin kreeg al een positieve beoordeling van een onafhankelijke expertengroep van de WHO, de SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on immunization). Die beveelt het Moderna-vaccin aan voor alle leeftijdsgroepen van 18 jaar en ouder. Eerder keurde de WHO de vaccins van Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Serum Institute of India (SII) en Janssen al goed via een noodgoedkeuring.

Moderna was al toegelaten op ander meer de Amerikaanse en Europese markt. Het bedrijf heeft deze week toegezegd de productiecapaciteit te zullen opvoeren om in 2022 drie miljard doses te kunnen leveren. (Belga)