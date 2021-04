De Verenigde Staten willen tot 60 miljoen doses van het coronavaccin van AstraZeneca wegschenken of verkopen aan het buitenland. Dat heeft woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis maandag aangekondigd. De VS worden al een tijdje bekritiseerd omdat ze weigeren een vaccin uit te voeren dat nog niet is toegelaten in eigen land.

Zo'n 10 miljoen doses zouden 'in de komende weken' weggeschonken of geëxporteerd kunnen worden na een evaluatie van de Food and Drug Administration (FDA), zo lichtte Psaki toe. Nog eens 50 miljoen vaccins zijn momenteel in verschillende productiefases. Het is niet meteen duidelijk welke landen doses zullen ontvangen, en of ze verkocht of gedoneerd worden. Maar India wordt vaak als eerste land van bestemming genoemd.

Het vaccin van AstraZeneca is nog niet goedgekeurd in de Verenigde Staten. De vaccinatiecampagne draait er op de vaccins van Pfizer en BioNTech, Moderna en Johnson Johnson. De regering heeft ook geen nood aan het vaccin van AstraZeneca om de 330 miljoen Amerikanen in te enten.

Bij de productie van AstraZeneca- en Johnson&Johnson-vaccins in een fabriek in Baltimore raakten de twee vaccins gecontamineerd (onderdelen werden vermengd) en miljoenen dosissen moesten worden vernietigd.

