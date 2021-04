Er zijn geen extra besmettingen vastgesteld bij de Indiase studenten in Leuven die besmet zijn geraakt met de Indiase variant van het coronavirus. Dat meldt Katrien Staessens, directeur van Stfran in Leuven, waar de studenten hun opleiding volgen. Burgemeester van Aalst Christophe D'Haese (N-VA) vraagt ondertussen een inreisverbod vanuit hoogrisicogebieden zoals India, zo meldt HLN. Een ander deel van de groep Indiase studenten volgt les in Aalst.

De groep van 43 Indiase studenten kwam ruim een week geleden van India naar België om een graduaatsopleiding verpleegkunde te volgen aan het Sint-Augustinusinstituut in Aalst en Stfran. in Leuven. Zowel bij hun vertrek in India als hun aankomst in België testte iedereen negatief, maar een aantal dagen later vertoonden enkele studenten toch lichte symptomen. Uit voorzorg werden alle studenten nogmaals getest. Elf van de 21 studenten in Aalst en 9 van de 22 in Leuven bleken besmet met de Indiase variant van het virus.

Donderdag zijn 13 negatief geteste studenten andermaal getest. De resultaten zijn vrijdag binnengekomen: er is geen positief geval bijgekomen. Uit voorzorg blijft iedereen wel nog preventief in quarantaine, en dat alvast tot en met volgende week vrijdag. Volgende week volgen nog twee testen. Bij de groep in Aalst hebben 11 van de 21 studenten positief getest.

'Iedereen voelt toch aan dat de reis van de Indiase studenten geen essentiële verplaatsing was', zegt D'Haese aan HLN. 'Aan onze bevolking wordt al vele maanden een grote inspanning gevraagd. Er geldt een verbod op niet-essentiële reizen, en dan is het toch ongehoord vast te stellen dat studiegerelateerde reizen voor niet-Europese studenten blijkbaar wel perfect mogelijk zijn. Het is klaar en duidelijk dat de lijst met uitzonderingen op het internationaal reisverbod veel te uitgebreid is. Ik pleit dan ook voor een onmiddellijke aanscherping van de reisregels en een inreisverbod vanuit hoogrisicogebieden.' (Belga)

Lees ook: De onbekende Indiase coronavariant: dit weten we tot nog toe