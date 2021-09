Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zijn de besmettingscijfers 'niet meer de juiste thermometer van de pandemie'. In een interview met De Tijd pleit de CD&V-minister om meer rekening te houden met het aantal gevaccineerden dat in het ziekenhuis belandt. 'Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van de coronavaccins tegen nieuwe varianten en op de snelheid van de pandemie', aldus Beke.

In Vlaanderen is intussen 90 procent van de volwassenen gevaccineerd en het sociale leven is op 1 september grotendeels heropend. Zolang de vaccins even effectief blijven, zal daar volgens Beke niet snel verandering in komen. 'Als alleen de besmettingscijfers stijgen, hoeven we niet meteen te verstrengen. De besmettingscijfers zijn niet meer de juiste thermometer van de pandemie.'

Volgens de CD&V-minister moet er meer rekening gehouden worden met het aantal gevaccineerden dat toch nog in het ziekenhuis belandt. 'Ik heb aan mijn collega Frank Vandenbroucke (Vooruit) gevraagd in de besluitvorming meer aandacht te hechten aan het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. Ik heb ook gevraagd dat het gezondheidsinstituut Sciensano die cijfers wekelijks publiceert. Zo kunnen we zien of er geen barsten in onze dijk komen', aldus Beke. (Belga)