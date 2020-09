Op de bussen en trams van De Lijn zat op 1 september maar half zoveel volk als vorig jaar op de eerste schooldag. De grote boosdoener is uiteraard corona. De cijfers liggen in de lijn van die van de afgelopen maanden, zegt Astrid Hulhoven van de openbaarvervoermaatschappij.

Exacte cijfers heeft De Lijn niet, maar duidelijk is wel dat in vergelijking met een dinsdag in september vorig jaar er een bezettingsgraad was van 50 procent. 'Die trend zien we al de hele coronaperiode', zegt Astrid Hulhoven. 'In mei zaten we op een bezettingsgraad van 30 procent. De afgelopen maanden is dat gestegen naar ongeveer 50 procent. Grote regionale verschillen zijn er niet.'

Hoeveel van die 50 procent schoolgaande jeugd is, is ook niet duidelijk. De Lijn schakelde op 1 september over op de schooldienstregeling. Dat betekent dat tijdens de ochtend- en de avondspits 'de maximale capaciteit' wordt ingezet, net als andere jaren.

De Lijn monitort de bezetting op de bussen om te kunnen ingrijpen als er ergens structurele tekorten opduiken. Maar er is normaal in het begin van het schooljaar vaak nog geen echte stormloop op de bussen omdat veel scholieren nog met de fiets naar school gaan. Dat verandert meestal als het slechter weer wordt. (Belga)