Koning Filip is gevaccineerd. Dat liet het Paleis weten aan Belga tijdens het bezoek van het staatshoofd aan het vaccinatiecentrum in Schaarbeek. Daar wees hij in gesprekken met medewerkers van het centrum en mensen die een prikje lieten zetten op het belang van vaccinatie. De koning wil iedereen die twijfelt aansporen om zich, net zoals hem, te laten vaccineren.

Iets over twee uur arriveerde koning Filip in de sporthal van het Crossingstadion in Schaarbeek, waar het vaccinatiecentrum is ingericht. Hij werd er ontvangen door Brussels minister van Gezondheid Alain Maron, burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodoigne en hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven. Zij was het die de koning alle uitleg gaf over hoe het zit met de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

"In Brussel is 77% van de 65+'ers gevaccineerd", geeft Inge Neven de meest recente cijfers mee. "We willen graag naar 80% gaan om op die manier de meest kwetbare mensen te beschermen."

De koning schaart zich achter die ambitie. "Ik wil iedereen aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Het is een daad van solidariteit en het is het paspoort voor de vrijheid. Het betekent dat je opnieuw gaat kunnen reizen of de familie zien", zo zegt hij in een gesprek met iemand die net zijn tweede prik kreeg.

Koning Filip sprak met medisch en ander personeel en bedankte de medewerkers: "Bedankt voor alles wat jullie doen. Alle vrijwilligers doen bewonderenswaardig werk. Ik kom hier met mijn ogen zien hoe het eraan toegaat en ik zie en hoor dat het hier zeer goed verloopt. Ik ben daar opgetogen over, want ik vind het echt heel belangrijk dat mensen zich laten vaccineren. (Belga)