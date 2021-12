Belgen die in het buitenland een boosterprik gaan halen, zullen geen vaccinatiecertificaat in hun CovidSafe-app zien verschijnen. "Daarvoor moet je eerst langs de huisarts", waarschuwt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat schrijft Het Belang Van Limburg dinsdag.

In heel wat Duitse grensgemeenten, zoals Aken, Essen en Duisbug, kunnen alle EU-burgers zonder afspraak terecht voor een boosterprik. De voorbije dagen staken ook heel wat Belgen de Duitse grens over, om zo de wachtrij in ons land te omzeilen Maar in de Belgische CovidSafe-app wordt die boosterprik niet automatisch ingeladen. Wie in Duitsland zijn booster haalt, moet dus de Duitse tegenhanger van onze CovidSafe-app gebruiken.

"Op zich vormt dat geen probleem, want het vaccinatiecertificaat is geldig in heel Europa", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een geldig certificaat in de Duitse app zal ook in België groen scannen bij een CST-controle." Om de Duitse booster toch in onze CovidSafe-app te laten verschijnen, moeten mensen met het Duitse certificaat naar de huisarts, die dan handmatig kan aangeven dat de patiënt gevaccineerd is.

Zorg en Gezondheid raadt het boostershoppen in Duitsland niet expliciet af, maar wil er ook geen reclame voor maken. "Geprikt is geprikt. Zich laten vaccineren is altijd een goede zaak, dat kunnen we mensen moeilijk ontraden."