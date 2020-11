Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht "tegen eind dit jaar" een gunstig advies aan een eerste vaccin tegen het coronavirus te verlenen met het oog op een distributie "vanaf januari", zo heeft de directeur van het bureau zaterdag gepreciseerd.

"Als de gegevens stevig zijn, kunnen we tegen eind dit jaar groen licht geven aan het eerste vaccin en vanaf januari met de verdeling beginnen", zei Guido Rasi, directeur van EMA (European Medicines Agency), in een gesprek dat zaterdag in de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore verscheen. Het bureau moet de medicijnen in de Europese Unie vergunnen en controleren. Het definitieve groen licht, dat de Europese Commissie geeft, laat laboratoria toe hun medicijn in de hele EU op de markt te brengen.

Het EMA, dat van "zes of zeven" verschillende vaccins in 2021 uitgaat, kreeg vrijdag "de eerste klinische gegevens van Pfizer voor zijn vaccin", preciseert Guido Rasi. "We hebben van AstraZeneca de preklinische gegevens gekregen, die van de proeven op dieren die al geëvalueerd worden, en ten slotte hadden we verscheidene gesprekken met Moderna." Door in januari een vaccin op de markt te brengen, worden de eerste effecten op de verspreiding van het virus "over vijf à zes maanden zichtbaar, in essentie komende zomer" legde de directeur uit.

"Uiteraard zal het niet mogelijk zijn iedereen te vaccineren, maar we zullen beginnen met de meest blootgestelde categorieën, zoals oudere mensen en de werknemers van de gezondheidszorg, wat bruggen van overdracht zal beginnen te blokkeren", aldus Rasi. Volgens hem moet "meer dan de helft" van de Europese bevolking gevaccineerd worden om tot een neergang van de pandemie te komen, wat "in Europa minstens 500 miljoen doses" zal vergen. Iedereen vaccineren "zal minstens een jaar duren" en "als alles goed gaat, hebben we tegen eind 2021 een voldoende immunisatie", voegde Rasi eraan toe. (Belga)