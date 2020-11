De coronacrisis maakt jongeren extra kwetsbaar. Eenzaamheid en mentaal onwelzijn loeren om de hoek, maar toch durven veel jongeren de stap naar professionele hulp niet te zetten. Daarom lanceert het JAC, het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een algemene bekendmakingscampagne 'Op eigen benen', met de boodschap dat jongeren er niet alleen voor staan.

In 2019 klopten 15.891 jongeren tussen 17 en 25 jaar aan bij het JAC. Bijna 1 op 3 jongeren stelde een vraag over psychisch welbevinden en persoonlijke problemen. Sinds het begin van dit schooljaar is dit gestegen naar de helft van het aantal hulpvragen. '4.300 jongeren hebben de afgelopen twee maanden vragen gesteld omdat ze niet goed in hun vel zitten en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan', stelt Shari Robijns, expert jongerenwelzijn JAC. 'Daarnaast zoeken veel jongeren ook digitaal hulp. We zien een stijging van 50 procent in het aantal chatbezoeken.'

Uit een bevraging van het JAC blijkt dat slechts 1 op de 3 jongeren die met psychische problemen kampt in begeleiding is. De drempel naar hulpverlening is volgens jongeren vaak te hoog en ze weten niet goed waar ze terecht kunnen met vragen. Toch weten jongeren vaak wat ze nodig hebben wanneer ze het moeilijk hebben: een aangename plek, vlot bereikbaar, altijd toegankelijk en zonder verplichtend karakter. 'Een JAC voldoet aan al deze kenmerken. Er zijn maar liefst 56 JAC's in Vlaanderen en Brussel. Er is dus altijd een JAC in de buurt van jongeren', vertelt Eveline Meylemans, adviseur mentaal welzijn bij de Vlaamse jeugdraad. Het jongerenaanbod van het CAW lanceert daarom een campagne 'op eigen benen', waarbij ze zich in het bijzonder richt op jongeren van 17 tot 25 jaar.

Jongvolwassenen worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen: ze gaan studeren, werken of alleen wonen. De boodschap van de campagne: je staat er niet alleen voor. Jongeren kunnen terecht bij de professionele medewerkers van het JAC voor een luisterend oor en een helpende hand. Via chat, telefoon en mail kunnen ze in gesprek gaan. Langskomen is ook mogelijk, nu tijdelijk wel enkel na afspraak omwille van de coronamaatregelen. 'Jongeren hebben nood aan fysieke gesprekken. Daar blijven we ook op inzetten', stelt Shari Robijn.

JAC lanceert woensdag ook de hashtag #ROBY, die staat voor "the Reality of Being Young". Jongeren wordt gevraagd om via Instagram een foto of video te posten waarin ze een papier vasthouden met #ROBY en een quote over op eigen benen staan. Het jongerenaanbod lanceerde ook de app "Heyday', die jongeren ondersteunt in hun traject naar zelfstandigheid. Ze vinden er alle info over alleen wonen en de verplichtingen als huurder, geld en administratie en handige tips om als jongere je plan te trekken. (Belga)