In Wallonië gaat de vaccinatiecampagne volgende week officieel naar fase 2, de vaccinatie van het grote publiek. Dat heeft minister van Volksgezondheid Christie Morreale woensdag gezegd in het parlement.

'Vandaag zijn alle uitnodigingen naar 65-plussers verstuurd. De fase voor de mensen met comorbiditeiten loopt ten einde want er moeten nog slechts 17.000 uitnodigingen worden verstuurd. We schakelen dus begin volgende week in heel Wallonië over naar fase 2, die van het grote publiek', zei Morreale. Die is volgens de minister in bepaalde provincies overigens al aangevat.

In Wallonië heeft 82,8 procent van de 65-plussers inmiddels minstens één prik gekregen. Dat geldt ook voor 53,98 procent van de mensen met comorbiditeiten. In totaal heeft 41,78 procent van de Waalse 18-plussers één injectie gekregen en 13,4 procent is helemaal gevaccineerd, wat de regio boven het Belgische gemiddelde doet uitstijgen, aldus Morreale. 'Kortom, de vaccinatie gaat zeer goed vooruit in Wallonië, met meer dan 206.000 toegediende doses vorige week en wekelijks 400.000 doses in juni', stelde de minister vast.

Morreale meldde ook nog dat België deze zomer 700.000 vaccins gaat leveren aan Covax, het internationale initiatief dat is opgezet om vaccins te verdelen in lage- en middeninkomenslanden. 'Woensdagochtend heeft de interministeriële conferentie beslist om in juli 150.000 doses op overschot te leveren, in augustus 550.000 en vanaf september zonder twijfel nog meer', besloot de minister. (Belga)