Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de aanbevelingen die hij samen met coronacommissaris Pedro Facon opgesteld heeft over veilig coronagedrag, vrijdag voorleggen op het Overlegcomité. Dat heeft hij dinsdag gezegd in de Kamer. "Hopelijk vinden we voor de aanbevelingen draagvlak", aldus Vandenbroucke.

Er was de afgelopen dagen wat ophef onstaan over de inhoud van het ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de versoepelingen vanaf 9 juni. Dat de bubbel en de knuffelcontacten op de schop gaan, botste op een negatieve reactie van de experten. Minister Vandenbroucke (Vooruit) verdedigde echter in de Kamercomissie Volksgezondheid de aanpak om een en ander niet meer in een ministerieel besluit te gieten en de greep op het privéleven van de mensen te lossen. Hij wees er op dat het feit dat de cijfers in ons land blijven dalen, niet alleen het gevolg is van vaccinatie, maar ook van het voorzichtige gedrag van de bevolking.

"Het lijkt erop dat de Belgen de richtlijnen zeer goed begrepen hebben. We hebben in ons dagelijks leven een grote dosis voorzichtigheid opgebouwd. Ons gedrag is niet dat van voor deze pandemie. Daarom dat we in de regering gezegd hebben dat we persoonlijk gedrag van de mensen niet meer gaan aansturen via ministerële besluiten", aldus de minister. Die heeft de afgelopen weken, samen met coronacommissaris Pedro Facon, gewerkt aan een reeks aanbevelingen over voorzichtig gedrag in het dagelijks leven. W

at die aanbevelingen precies gaan zijn, is nog niet duidelijk. Wel zal een onderscheid worden gemaakt tussen samenkomsten met mensen die volledig gevaccineerd zijn en gezelschappen waarbinnen nog niet iedereen volledig gevaccineerd is. "Het is een gevoelig punt. Vaccinatie is het toegangstcket tot de samenleving. Vier oudere vrienden die gevaccineerd zijn, kunnen zich meer veroorloven dan vier vrienden van wie er één nog niet is gevaccinerd. Dat gaan we moeten uitleggen aan de mensen", zegt Vandenbroucke. Die wil de aanbevelingen vrijdag voorleggen op het Overlegcomité (OC) en hoopt op draagvlak.

Op dat Overlegcomité zullen overigens geen bijkomende versoepelingen op de agenda staan, aldus de minister. Hét onderwerp op het programma wordt het internationale reizigersverkeer en welke regels ons land zal hanteren, zowel voor toeristen als voor Belgen die terugkeren uit het buitenland, nu het langverwachte Europese COVID-certificaat er is. "Ik kan me inbeelden dat we snel daarna nog een OC zullen hebben over de zomer, over onder andere de horeca en sluitingsuren", aldus nog minister Frank Vandenbroucke. (Belga)