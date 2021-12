Bijna twee jaar nadat China op 31 december 2019 de eerste besmetting met het coronavirus officieel wereldkundig maakte, toont directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie zich voorzichtig optimistisch over 2022. 'Dit kan het jaar worden dat de acute pandemie achter de rug is', zei hij woensdag op een covid-persconferentie in Genève.

De meest ernstige gevolgen van de pandemie zouden volgend jaar kunnen uitdoven. 'We kunnen een einde maken aan de fase van ziekenhuisopnames en sterfgevallen,' zei WHO-expert Mike Ryan. De WHO rekent ook meer op het gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling bij covid-19 volgend jaar.

Tedros drong er nogmaals bij alle landen op aan niet egoïstisch te zijn, maar te helpen het vaccin eerlijk te verdelen. 'Het is tijd om het kortzichtige nationalisme achter ons te laten en bevolkingen en economieën te beschermen door een rechtvaardige wereldwijde distributie van het vaccin.'

De WHO-baas suggereerde ook een voornemen voor het nieuwe jaar: 'Ik wil dat regeringen, bedrijven en burgers meewerken aan een campagne om tegen begin juli volgend jaar 70 procent van de bevolking in elk land gevaccineerd te krijgen.'

Afgelopen jaar was de doelstelling van de WHO 40 procent in elk land maar die werd niet gehaald. 'Dat is een morele schande. Ik roep de leiders van rijke landen op lessen trekken uit alfa, beta, gamma delta en omikron en mee te werken aan de doelstelling van 70 procent. De vaccinongelijkheid moet worden aangepakt.'

Twee jaar na het uitbreken van de pandemie herinnerde de WHO ook aan de 278 miljoen coronabesmettingen en de bijna 5,4 miljoen overlijdens wereldwijd. 'Het werkelijke aantal slachtoffers ligt veel hoger,' zei Tedros. 'Om nog maar te zwijgen van de vele miljoenen mensen die met de gevolgen van long covid kampen. Populisme, kortzichtig nationalisme en het hamsteren van medische apparatuur hebben het pad geëffend voor nieuwe varianten', hekelde de WHO.

De huidige golf van de omikronvariant is verontrustend, zei hij. Samen met de deltavariant zou er een 'besmettingstsunami' kunnen ontstaan, aldus Tedros. Intussen is het zeker dat de omikronvariant zich veel sneller verspreidt dan de deltavariant. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is het nu de dominante variant. In Zuid-Afrika is echter onlangs een daling van het aantal gevallen vastgesteld.

Uit voorlopige gegevens uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Denemarken blijkt echter dat mensen met de ziekte in vergelijking met de deltavariant minder vaak in het ziekenhuis belanden, aldus de WHO in haar wekelijkse rapport. Er zijn echter meer studies nodig om die waarnemingen volledig te begrijpen. Geneesmiddelen die eerder hun nut hebben bewezen, lijken ook bij deze variant te zullen helpen, aldus nog de WHO.(Belga)