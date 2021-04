De scholen blijven een week langer dicht in Maasmechelen. Dat is na een crisisoverleg met de Vlaamse gezondheidsinspecteur, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters door burgemeester Raf Terwingen (CD&V) beslist.

In verhouding tot het aantal inwoners telt Limburg, na Oost-Vlaanderen, momenteel het hoogste aantal besmettingen van alle Vlaamse provincies. Vooral in de regio rond Maasmechelen blijft het aantal besmettingen zeer hoog. De afgelopen twee weken werden er daar 472 mensen geregistreerd die besmet waren met het coronavirus. Ook de ziekenhuiscijfers in Limburg blijven hoog. Die hoge cijfers zorgen voor de nodige ongerustheid in de voormalige mijngemeente en gezien de besmettingen daar vooral na inter- en intrafamiliaal contact gebeurden is het risico op verdere verspreiding van het virus in Maasmechelen te groot om de scholen na de verlengde paasvakantie opnieuw te openen.

Tijdens het crisisoverleg werd daarom beslist dat de scholen van 19 tot 23 april gesloten blijven. De scholen werden hierover ingelicht en zullen de ouders van hun leerlingen informeren over de getroffen schikkingen op school. De leerlingen van de getroffen scholen zullen de komende week dus noodgedwongen afstandsonderwijs moeten volgen. De inwoners van Maasmechelen werden ook via de sociale mediakanalen van de gemeente opgeroepen om de contacten in gezinsverband te beperken en de maatregelen strikt te blijven naleven. (Belga)