De lichte stijging in het aantal coronabesmettingen in Nederland de afgelopen drie dagen 'is op zich nog niet ernstig. Op weekbasis is er een afname van 30 procent en ook het reproductiegetal is een eindje onder de 1. Bovendien worden minder mensen in het ziekenhuis opgenomen.' Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie gezegd.

Vrijdag werden bij onze noorderburen 6109 nieuwe besmettingen gemeld, terwijl dat dagaantal dinsdag was gedaald naar 4681. Deskundigen zijn niet overbezorgd over de recente stijging, aldus premier Rutte, "maar we volgen het heel kritisch". Volgens hem zijn er sowieso nog te veel mensen besmet met het coronavirus. Zo liggen er nog veel mensen in het ziekenhuis, waardoor reguliere zorg blijft afgeschaald. 'Alles bij elkaar opgeteld zijn we er absoluut nog niet.'

Theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken in Nederland kunnen komende donderdag wel weer open. De tijdelijke extra maatregelen van twee weken lopen woensdagavond laat op 18 november af, bevestigde Rutte tijdens zijn persconferentie. 'Het was echt voor twee weken'.

