In Antwerpen is de huisvuilophaling dinsdag verstoord in de wijken Antwerpen-Luchtbal en Deurne-Noord en in een groot deel van het district Merksem. Zowat 25 procent van de medewerkers bij de afdeling huisvuilophaling van de stad zijn ziek of zijn in quarantaine.

Omwille van een hoog aantal zieke medewerkers gaat de stad over tot niet-gesorteerde ophaling waar nodig. Concreet betekent dit dat àlle huisvuil gelijktijdig in één huisvuilwagen wordt meegenomen en al het ophaalde huisvuil bij het restafval terechtkomt. 'Dit is een uitzonderlijke maatregel waarmee we willen vermijden dat het huisvuil in onze straten moet blijven liggen', zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). 'Door het hoge aantal onvoorziene afwezigen door ziekte of quarantaine kunnen we de volgende dagen niet anders.'

Ook de afvalophaling van de feestdag Wapenstilstand, die zoals gebruikelijk verschoven wordt naar donderdag 12 november, zal niet-gesorteerd gebeuren.