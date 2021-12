Alle Brusselaars van 18 jaar of ouder kunnen zich via het platform Bruvax nu al inschrijven voor een derde boosterprik.

Omwille van het respect voor de GDPR-regels is er in Brussel besloten om bij de inschrijving geen automatische check te gebruiken of een persoon in aanmerking komt voor een herhalingsdosis of niet. Het risico bestond namelijk dat werkgevers hun werknemers op die manier controleren of ze gevaccineerd zijn of niet.

Het systeem wordt nu voor alle volwassen Brusselaars opengezet, zonder wachtlijsten. 'Het kan in de eerste dagen druk worden, maar we zetten nu alle agenda's open. We hebben binnenkort dezelfde capaciteit als eind mei, toen we op een piek zaten. Vanaf midden december zitten we aan een capaciteit van 60.000 dosissen per week', vertelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Bij het maken van de afspraak moeten de Brusselaars zelf rekening houden met de verplichte wachttijd voor de herhalingsdosis. In de vaccinatiepunten wordt die wel nog nagekeken. Een extra dosis is toegestaan twee maanden na het krijgen van een unidose Johnson & Johnson-vaccin, vier maanden na de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin of zes maanden na de tweede dosis van het Pfizer/Moderna-vaccin.