Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil zo snel mogelijk komaf maken met de steunmaatregelen voor noodlijdende sectoren. Dat zei hij zaterdag in een gesprek op Radio 1. 'Bedrijven die er op eigen houtje in een normale economie niet in slagen te overleven, die mogen we ook niet met overheidsmiddelen in leven houden', klinkt het.

Vanaf 9 juni mogen de horecazaken opnieuw de deuren openen, net zoals andere sectoren die door de coronpandemie al maanden verplicht gesloten zijn. Heel veel van die sectoren kunnen vandaag nog beroep doen op overheidssteun, maar volgens Diependaele is het de bedoeling dat die zo snel mogelijk wordt stopgezet. 'Van zodra we terug naar een normale economie en een normale samenleving gaan, moeten we de steunmaatregelen zo snel mogelijk afbouwen', aldus de N-VA-minister. Volgens Diependaele is dat niet enkel in het belang van de begroting, maar is er ook een 'puur economisch' belang.

'Het is zeer onverstandig om bedrijven die 'ziek' zijn en het niet op eigen kracht kunnen in leven te houden, dat zou onze economie alleen nog maar meer pijn doen en de miserie op lange termijn vergroten. We zullen inderdaad zien dat de coronacrisis nog wonden slaat, maar we moeten die kansen nemen om terug te keren naar een normale werking. Ik denk dat dit de normale gang van zaken is, ook al is dat zeer jammer voor bedrijven die ermee geconfronteerd worden.'

(Belga)