De over een week gemeten daggemiddelden van de besmettingen, sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus blijven dalen in de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Toch is de vijfde golf in de epidemie al bezig, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

In de voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 132,1 ziekenhuisopnames in België, een daling van 20 procent vergeleken met de week ervoor. Er liggen 1.870 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen de 1.903 die Sciensano woensdag meldde. Van hen liggen er 566 op de afdelingen intensieve zorg, tegen 581 op woensdag.

Ook wat besmettingen en overlijdens betreft, blijven de weekgemiddelden dalen. In de week vanaf 20 tot en met 26 december kwamen er dagelijks gemiddeld 6.446 bevestigde besmettingen (-21 procent), terwijl de overlijdens door covid-19 uitkwamen op 31 per dag (-16 procent). In totaal stierven in ons land al 28.267 mensen aan een coronabesmetting.

Wanneer meer in detail naar de dagcijfers gekeken wordt, valt op dat er op maandag 27 december een nog niet geconsolideerde piek van 13.090 besmettingen in de tabellen staat. Mogelijk speelt een effect van het kerstweekend. Op kerstavond zullen mensen zich misschien niet hebben laten testen, meent Van Ranst. Met de feestdagen valt er volgens hem dus nog weinig te zeggen over de cijfers.

Toch is de vijfde golf wel degelijk bezig, meent Van Ranst. 'Die is onder het wateroppervlak van de deltavariant omhoog aan het gaan. Je ziet dat gebeuren, maar op dit moment nog niet zo in de besmettingscijfers. Maar je moet de curves van delta en omikron eigenlijk apart bekijken. Delta daalt en omikron stijgt. Op een bepaald moment begin je een stijging te zien in de algemene cijfers.'

Hoe het zal evolueren in de ziekenhuizen, is volgens Van Ranst onmogelijk te voorspellen. 'De vraag is of de drukte daar het aantal infecties zal volgen. We gokken van niet, in andere landen is het niet zo', zegt de viroloog. 'Naar opnames toe, met beademing of intensieve zorg, zou het minder moeten zijn.'

Daarnaast is het nog de vraag of er een griepepidemie bovenop de omikrongolf komt. Ook dat is volgens Van Ranst moeilijk te voorspellen. 'Er is hier en daar al wat griep in België. In de periferie ten noorden en oosten van ons begin je wat griep te zien. In Zweden en in Kazachstan is er een serieuze epidemie. Ik denk dat er wel een griepseizoentje zal aankomen, maar het is afwachten.' (Belga)