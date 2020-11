Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk is donderdag gestart met een geautomatiseerde toegang van de campus Sint-Jan. Daarbij gebeurt onder meer een temperatuurmeting van het voorhoofd en een controle op het dragen van een (chirurgisch) mondmasker.

Voor de toegang tot de campus Sint-Jan maakt het ZOL gebruik van een geavanceerd systeem met toegangspoortjes. Bezoekers die in het ziekenhuis voor een opname, raadpleging of onderzoek worden verwacht, ontvangen op voorhand een QR-code die gescand moet worden aan een toegangspoort.

"We vragen om bij voorkeur een chirurgisch mondmasker te dragen, maar andere mondmaskers worden ook herkend door het systeem", zegt ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen. "De automatisering neemt de taak over van heel wat personeel dat al sinds maart aan de ingang staat, zodat die mensen opnieuw voor andere taken vrijgemaakt kunnen worden."

De toegangspoortjes lijken er na de coronacrisis een vaste plaats te krijgen. "We merken dat het heel goed werkt en dat mensen er heel snel vertrouwd mee zijn. We zien dat ook mensen van 80 jaar of ouder er hun plan mee trekken", aldus Ritzen. "Een bijkomend voordeel is dat het een extra beveiliging is voor mensen met slechte bedoelingen. Ook als COVID voorbij is, gaan we die poortjes houden."

Het Genkse ziekenhuis heeft intussen een Q&A klaar voor bezoekers die problemen ondervinden met het nieuwe systeem. "Er zijn zeker en vast ook opmerkingen, bijvoorbeeld van mensen zonder smartphone of die hun QR-code vergeten, of mensen in een rolstoel. Daar hebben we uit geleerd en die info komt op onze website", besluit Ritzen. Het ZOL heeft momenteel 93 coronapatiënten, van wie 25 op intensieve zorg. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden donderdag 77 coronapatiënten opgevangen, van wie 28 op intensieve zorg. (Belga)