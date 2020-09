In Nederland moeten discotheken en clubs voorlopig de deuren gesloten houden. Dat blijft volgens premier Mark Rutte noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. "Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot", zei Rutten op een persconferentie. Nochtans was in de 'routekaart' die de regering eerder dit jaar presenteerde sprake van een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, met de mogelijke heropening van de discotheken en clubs op 1 september.

Maar zelf toen de routekaart gepresenteerd werd, werd al gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment. Rutte noemde de ontwikkelingen dinsdagavond "niet alarmerend", maar wel "spannend" nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen heropgestart zijn. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is "stabiel op een niveau dat de zorg aankan", aldus Rutte. H

ij wees er evenwel op dat in sommige andere landen het aantal coronagevallen nog wel sterk toeneemt. Dat maakt het volgens hem noodzakelijk om waakzaam te blijven. "Het virus heeft geen paspoort." Verder maakte de regering bekend dat er een regionaal beoordelingsysteem komt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Als alles volgens plan verloopt, gaat het nieuwe systeem half september in. Er zal met een "escalatieladder" worden gewerkt die drie trappen telt: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit.

Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig. Als een regio er ernstig aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel, en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende. (Belga)