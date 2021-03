Het zal in ons land niet nodig zijn om vier uur op voorhand te reserveren in niet-essentiële winkels. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gezegd op Radio 1.

Het Overlegcomité besliste woensdag dat niet-essentiële winkels, naar analogie met Nederland, open mogen blijven op afspraak. In Nederland moet je daarvoor minstens vier uur op voorhand reserveren bij de betrokken handelszaak, maar dat hoeft in België niet, zegt minister Verlinden.

'We willen de administratieve last voor de handelaars zo klein mogelijk maken. Zij kunnen zelf kiezen hoe ze dat organiseren', zegt Verlinden, die daar aan toevoegt dat er een limiet blijft op het aantal mensen in de winkel. Of het dan mogelijk is om, bij wijze van spreken, een reservatie te maken aan de deur van de handelszaak voor een minuut later, antwoordt de minister dat dat 'niet is uitgesloten, maar ook niet de bedoeling is'.

'Het is niet de bedoeling dat aan de winkels lange wachtrijen ontstaan. De bedoeling is dat mensen zeer gericht naar de winkel gaan. Ik begrijp dat daar vragen bij rijzen en dat dat voor winkeliers niet prettig is, maar met dit systeem hebben we geprobeerd om de winkels zoveel mogelijk open te houden, maar de contacten toch te beperken.'

De precieze regels over het reserveren zullen in het ministerieel besluit staan, dat rond de middag zal worden gepubliceerd. (Belga)