De Braziliaanse variant van het coronavirus dook bij de laatste analyse van het nationaal referentiecentrum op in ruim 4 procent van de onderzochte positieve stalen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdagmiddag gezegd in de Kamercommissie Gezondheid. "Dat is niet enorm, maar hij is wel aanwezig. Het is nodig dat we dat opvolgen en waakzaam zijn."

Het coronavirus waart al ruim een jaar rond over quasi de hele wereld en is dus al ontelbare keren gemuteerd. Verschillende van die varianten worden extra in de gaten gehouden, omdat die zich zouden kunnen doorzetten. De Britse variant, die een pak besmettelijker is, is in ons land intussen dominant. Ook de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten worden extra in de gaten gehouden.

De grote bezorgdheid is onder meer dat zij mensen die eerder al besmet raakten met COVID-19 sneller dan normaal opnieuw zouden kunnen besmetten. De Braziliaanse variant maakt nu wellicht nog geen groot deel uit van de besmettingen in ons land. Volgens cijfers van het nationaal referentiecentrum, dat via genoomanalyse op positieve PCR-stalen varianten detecteert en wekelijks rapporteert aan de overheid, dook de Braziliaanse coronamutant in de laatste veertien dagen op in ruim 4 procent van de stalen, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dinsdagmiddag in de Kamer. "Dat is niet enorm, maar het is wel aanwezig", klonk het. "Het is dus nodig om dat op te volgen en waakzaam te zijn."

Concreet pleit Vandenbroucke voor een Europese aanpak van het probleem. Tussen België en Brazilië zijn er geen rechtstreekse vluchten, maar via de buurlanden is er wel verkeer mogelijk. Die Europese benadering wordt op dit moment bekeken, aldus Vandenbroucke.