Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid zijn standpunt vastgelegd voor de onderhandelingen over het coronacertificaat, dat vanaf de zomer veilig reizen in de EU opnieuw mogelijk moet maken. Om discriminatie te vermijden van wie nog niet gevaccineerd is, wil het parlement dat de coronatesten gratis blijven.

Wie over een coronacertificaat beschikt, zal vrij kunnen rondreizen in de Europese Schengenzone. Om zo'n papieren of digitaal document met QR-code te verkrijgen, zal de aanvrager gevaccineerd moeten zijn tegen COVID-19, een recent negatief testresultaat kunnen voorleggen of kunnen bewijzen dat hij de ziekte heeft doorgemaakt en dus over antilichamen beschikt. Nadat de Raad zijn onderhandelingsmandaat eerder al had bepaald, heeft nu ook het parlement dat gedaan.

De finale tekst werd goedgekeurd met 540 stemmen tegen 119, bij 31 onthoudingen. De meeste Belgische parlementsleden stemden voor, enkel het Vlaams Belang en PVDA stemden tegen. De parlementsleden tonen zich beducht voor de discriminatie van wie nog niet gevaccineerd is. Daarom vragen ze de lidstaten om te zorgen voor universele, toegankelijke, snelle en gratis testen. Dat moet ook vermijden dat enkel wie het zich kan veroorloven een test kan laten afnemen. Zo kost een test in Finland niet minder dan 249 euro. Het parlement wil ook niet dat houders van een certificaat onderworpen worden aan aanvullende reisbeperkingen zoals quarantaine, zelfisolatie of (bijkomende) testen. Zo'n certificaat mag ook niet bedoeld zijn als reisdocument en mag geen voorwaarde worden om te kunnen reizen. De Raad zit op dezelfde lijn, dus dat principe is alvast verworven. Het document - dat volgens het parlement 'Europees COVID-19-certificaat' moet heten en niet langer 'digitale groen certificaat' - moet volgens de MEP's kunnen bestaan naast andere, nationale initiatieven.

De lidstaten zouden alle vaccinatiebewijzen die in een andere lidstaat zijn uitgegeven moeten aanvaarden, zolang het gaat om inenting met een vaccin dat door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is goedgekeurd. De EU-landen kunnen zelf kiezen of ze ook vaccinatiebewijzen aanvaarden die zijn uitgegeven voor vaccins die op de Emergency Use List van de Wereldgezondheidsorganisatie staan. Zo heeft de WHO het Indiase Covishield (van het Serum Institute) al veilig verklaard voor noodgebruik, maar nog niet het Russische Sputnik V of de Chinese Sinopharm- en Sinovac-vaccins.

Zoals woensdag al duidelijk werd tijdens het plenaire debat over het certificaat, hechten de parlementsleden veel belang aan de privacy van de gebruikers. Ze hameren erop dat persoonlijke gegevens niet mogen worden opgeslagen in het land van bestemming en dat er ook geen centrale database mag komen op Europees niveau. De vertegenwoordigers van het parlement en de lidstaten kunnen nu hun onderhandelingen aanvatten. De bedoeling is dat er al begin juni een akkoord wordt bereikt, zodat het certificaat tegen de zomervakantie kan worden uitgerold. Als het van het parlement afhangt, is het certificaat slechts 12 maanden van kracht. (Belga)