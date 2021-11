Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Nederland gaat in de komende weken stijgen naar ongeveer 2.000. Nu behandelen ziekenhuizen iets meer dan 1.300 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het aantal coronapatiënten op de intensieve zorg zal in de komende weken stijgen van ongeveer 250 tot ongeveer 500.

Die berekening heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bestuurder van ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, woensdag gedeeld met de Tweede Kamer. 'Dat is de piek waarvan was voorspeld dat we die in januari zouden bereiken. Die gaan we in november al halen", aldus Kuipers. Volgens Kuipers loopt de stijging van de bezetting in de ziekenhuizen gelijk aan vorig jaar, maar dan met drie weken vertraging. "Het is copy-paste exact hetzelfde. Wat we nu op 1 november zien, gebeurde vorig jaar op 12 oktober.'

Kuipers verdedigde de vaccinaties. 'Ze werken sterk. Je zou rustig de stelling kunnen verdedigen dat als iedereen in Nederland gevaccineerd was, er van de huidige 1.300 opgenomen patiënten meer dan duizend niet in het ziekenhuis zouden hebben gelegen. Dan hadden 250 mensen in de ziekenhuizen gelegen, was er niets aan de hand geweest en hadden we niet hoeven spreiden.' (Belga)